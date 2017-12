Während Schröders Hawks in der nordamerikanischen Basketballliga nach zuletzt vier Niederlagen in Folge mit 110:104 gegen die Miami Heat gewannen, verlor Dallas am Dienstag (19.12.2017/MEZ) gegen die Phoenix Suns 91:97. Der Braunschweiger Schröder spielte erneut stark und steuerte 23 Punkte zum Sieg bei. Trotz des Erfolgs bleibt das Team des 23-Jährigen das schlechteste der Liga.

Superstar Nowitzki kam dagegen nur auf fünf Punkte, Rookie Maximilian Kleber konnte mit sechs Zählern nicht an seinen persönlichen NBA -Höchstwert von 21 Punkten aus dem vergangenen Spiel (96:98 bei den San Antonio Spurs) anschließen. Für Dallas war es die dritte Niederlage in Serie, die Mavericks stehen damit weiter auf dem letzten Platz im Westen.

Siege für Theis und Zipser

Weitaus erfolgreicher lief es bei NBA-Neuling Daniel Theis und Rekordmeister Boston Celtics. Der Tabellenführer gewann gegen die Indiana Pacers nach einer starken Schlussphase mit 112:111, Center Theis verbuchte vier Punkte.