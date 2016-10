Bamberg verpasst EuroLeague-Überraschung hauchdünn

Nach einer couragierten Leistung musste sich das Team von Trainer Andrea Trinchieri am Freitagabend in einer hart umkämpften Partie mit 66:67 (33:36) beim letztmaligen Finalisten Fenerbahce Istanbul geschlagen geben. Der letzte Wurf des Spiels von Bambergs Nicola Melli prallte vom Korb ab.

Miller mit 17 Punkten

Darius Miller (17 Punkte) und Nikos Zisis (11) waren vor 11.127 Zuschauern in der Ülker Sports Arena die erfolgreichsten Werfer bei den Oberfranken, die das Spiel immer offen gestalten konnten und auch in kritischen Phasen stets zurückschlugen.

Miller brachte die Gäste mit zwei Freiwürfen in der vorletzten Spielminute sogar noch einmal mit 66:65 in Führung. Der 24 Jahre alte Bogdan Bogdanovic war mit 18 Punkten der herausragende Werfer beim fast gestürzten Favoriten.

30 Partien zu bestreiten

Nach dem in der vergangenen Saison knapp verpassten Einzug ins Viertelfinale visieren die Bamberger in dieser Spielzeit als erstes deutsches Team den Einzug in die Runde der besten acht Teams an. Nach dem neuen Modus müssen die 16 Mannschaften zunächst eine strapaziöse Hauptrunde mit jeweils 30 Partien bestreiten. Im ersten Heimspiel ist am kommenden Donnerstag (20.10.16) Unics Kasan in Bamberg zu Gast.

Stand: 14.10.2016, 21:27