Basketball-Europapokal - Es wird kompliziert

Wer spielt wo? Welcher Wettbewerb ist wichtig? Wer richtet was aus? Und warum heißt das auch alles noch so ähnlich? Gleich acht Basketball-Bundesligisten treten in vier verschiedenen Europapokal-Wettbewerben an. Grund dafür ist ein Machtkampf zwischen Kontinentalverband FIBA Europe und der Euroleague. Denn die FIBA hat die Champions League neu eingeführt. Die sollte die Euroleague eigentlich verdrängen, doch die hat sich das nicht gefallen lassen. Jetzt machen beide ihr Ding. Und um das Chaos perfekt zu machen, gibt es unter dem Dach der beiden Konkurrenten auch noch zwei andere Europapokale - die Euroleague spielt den Eurocup aus, die FIBA veranstaltet den Europe Cup. Beide Organisationen konkurrieren dabei um die besten Klubs Europas. Die FIBA drohte Vereinen und nationalen Verbänden sogar mit Sanktionen, sollten sie nicht in Champions League und Europe Cup antreten, sondern in Euroleague und Eurocup.

Euroleague bleibt die Topliga

Fest steht: Die Euroleague ist allen Irrungen und Wirrungen zum Trotz nach wie vor das Nonplusultra. Dort spielen die nationalen Meister der Topnationen und weitere Spitzenmannschaften. Aus Deutschland ist Bamberg dabei. Das Team von Trainer Andrea Trinchieri will als erste deutsche Mannschaft ins Viertelfinale einziehen. Für die Franken könnte die Königsklasse aber Segen und Fluch zugleich sein. Im neuen Format mit 16 Teams stehen in der Vorrunde 30 Partien an - zusätzlich zu den 34 Partien in der Bundesliga. Und nach den ersten 64 Spielen ist noch nichts entschieden, denn dann beginnen erst die Playoffs. "Fünf Tage vor Weihnachten haben wir schon 30 Spiele absolviert, in der Vergangenheit war es da meist schon April" , sagt Trinchieri: "Ich weiß zwar noch nicht wie, aber ich hoffe mein Team überlebt das."

Eurocup aufgewertet

Ulm, Bayern München und Berlin spielen im Eurocup, dem zweiten Wettbewerb unter dem Dach der Euroleague. Da die um acht Teams verkleinert wurde, ist das Niveau im Eurocup höher. "Der Eurocup in dieser Saison ist ein sehr harter Wettbewerb. Es gibt keine vermeintlich leichten Gegner mehr" , sagt Berlins Sportdirektor Himar Ojeda. Damit sie in ihren Fünfergruppen weiterkommen, müssen die drei deutschen Teams jeweils unter die besten Vier kommen. Dann gibt es eine zweite Gruppenphase mit vier Vierergruppen. Die beiden Gruppenbesten ziehen ins Viertelfinale ein.

Eine Champions League zweiter Klasse

Die Skyliners aus Frankfurt, die Baskets Oldenburg und die Riesen Ludwigsburg treten in der neu gegründeten Champions League an. Für die konnte die FIBA wenigstens einige nationale Meister gewinnen - so sind unter anderem die Champions aus Belgien, Frankreich, den Niederlanden, Portugal, Tschechien oder der Ukraine mit dabei. Ganz ungerechtfertigt ist der königliche Name deshalb nicht. Denn in der Champions League spielen mehr nationale Meister als in der Euroleague - nur die spielstärkeren Mannschaften treten halt dort an. Es gibt fünf Hauptrundengruppen mit je acht Teams. Der Modus ist kompliziert, es reicht eventuell sogar Platz fünf für den Einzug ins Achtelfinale. Wer das nur knapp verpasst, darf im zweiten FIBA-Wettbewerb weiter spielen - dem Europe Cup. Dort treten die Baskets Bonn als achtes deutsches Team von Beginn an an. Es gibt zehn Gruppen und 38 Teams.

Die Verlierer stehen fest

Die Verwirrung noch einmal in Zahlen: In vier Wettbewerbe treten unter dem Dach zweier Verbände 114 Mannschaften an. Die Verlierer stehen jetzt schon fest. Die Fans, die kaum noch den Überblick behalten und bei der Vielzahl von Spielen auch schnell die Lust verlieren könnten, und die Nationalmannschaften, deren Zeitfenster für die Vorbereitung auf große Turniere immer kleiner werden.

Hoffnung auf Einigung

"Unbefriedigend" findet auch BBL -Geschäftsführer Stefan Holz die Situation. "Der allgemein Sportinteressierte wird das nicht verstehen - und das ist schlecht" , sagt Holz. Zu hoffen bleibt, dass sich FIBA und Euroleague doch noch irgendwann einigen. Oder dass sich alles von selbst wieder erledigt. Vor fünfzehn Jahren gab es schon einmal einen Streit zwischen dem Europa-Verband und den Großklubs, der zur Spaltung führte. Die FIBA rief damals eine neue Liga ins Leben - die SuproLeague. Die erwies sich jedoch als Rohrkrepierer und wurde nach nur einer Saison wieder abgeschafft.

red/sid/dpa | Stand: 11.10.2016, 12:05