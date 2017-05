Beim Final Four in Istanbul schaltete der griechische Meister Piräus zunächst Titelverteidiger ZSKA Moskau mit 82:78 aus, dann zog Fenerbahce durch ein 84:75 gegen Real Madrid nach.

Das Finale findet am Sonntag (21.05.17) statt. Von den direkten Duellen in der Gruppenphase hatten beide Finalisten jeweils eins gewonnen. Der einzige deutsche Vertreter Bamberg war bereits in der Gruppenphase ausgeschieden.

sid | Stand: 20.05.2017, 14:24