Beim Final Four im heimischen Sinan Erdem Dome setzte sich Fenerbahce Istanbul am Sonntagabend (21.05.2017) im Endspiel gegen den zweimaligen Champion Olympiakos Piräus mit 80:64 (39:34) durch. Damit feierte der serbische Coach Zeljko Obradovic seinen neunten Titel in der Königsklasse und manifestierte seinen Status als erfolgreichster europäischer Trainer. In der vergangenen Saison hatte "Fener" das Endspiel in Berlin gegen ZSKA Moskau verloren.

Vor über 15.000 Zuschauern und einer begeisternden Kulisse waren die Serben Bogdan Bogdanovic und Nikola Kalinic mit 17 Punkten die besten Werfer für Fenerbahce. Für Olympiakos waren auch 14 Zähler vom Kanadier Khem Birch zu wenig, die Griechen verpassten ihren vierten großen europäischen Titel.

Das Spiel um den dritten Platz gewann ZSKA Moskau gegen Real Madrid mit 94:70 (45:32). Als deutscher Teilnehmer war Meister Brose Bamberg in der Hauptrunde der besten 16 Teams gescheitert.

sid/dpa | Stand: 21.05.2017, 22:17