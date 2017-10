Basketball

Euroleague - Bamberg feiert zweiten Sieg

Der deutsche Basketball-Meister Brose Bamberg hat, angeführt von Neuzugang Dorell Wright, in der EuroLeague den zweiten Sieg in drei Tagen gefeiert. Das Team von Trainer Andrea Trinchieri bezwang am Freitagabend (27.10.17) das weiter sieglose Schlusslicht Baskonia Vitoria Gasteiz aus Spanien mit 78:72 (35:32).