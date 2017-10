Andrea Trinchieri appelliert an die Ehre seiner Spieler. Nach dem völlig missratenen Start in die neue Saison hat Bambergs Trainer das Gastspiel in der Euroleague in Malaga zum Charaktertest ausgerufen. Vor der Partie am Mittwoch (25.10.2017) redete der Coach seinen Basketballern ins Gewissen. "Wir müssen Charakter und Persönlichkeit zeigen" , sagte Trinchieri: "Nur so haben wir in Malaga eine Chance."

Bamberg war mit zwei Niederlagen in den wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb gestartet und hatte auch in der Liga geschwächelt, vor allem zuletzt beim 73:91 in Ludwigsburg. Das war die höchste Bundesliga-Niederlage für Trinchieri als Bamberg-Coach. "Es war wirklich peinlich so eine Leistung abzuliefern" , sagte der Italiener. Die Pleite in Ludwigsburg war schon die zweite im fünften Spiel, zurzeit ist der Meister nur Achter in der Tabelle und läuft den eigenen Ansprüchen weit hinterher.

"Manche Spieler verstehen noch nicht"

Wegen der großen Veränderungen im Kader hatten die Verantwortlichen mit Schwierigkeiten gerechnet. So schlimm hatten sie es sich wohl aber nicht vorgestellt. Die Leistungsträger Daniel Theis, Janis Strelnieks, Darius Miller, Nicolo Melli und Fabien Causeur verließen den Klub, die Neuverpflichtungen konnten die Lücken bislang nicht schließen. Laut Trinchieri hapert es vor allem an der Einstellung: "Manche Spieler verstehen noch nicht, was es bedeutet für eine Organisation wie Bamberg zu spielen. Das sollten sie schnellstmöglich lernen."

"Sache von Einstellung und Charakter"

"Es ist einfach: Es ist eine Sache von Einstellung und Charakter" , sagt auch Routinier Nikos Zisis. Doch auch spielerisch hapert es. Das neu formierte Team ist nicht ansatzweise in der Lage, das erfolgreiche Passspiel der vergangenen Jahre aufs Parkett zu bringen. "Vielleicht sind wir nicht mehr so gut wie in der Vergangenheit. Wir müssen etwas ändern", sagt Zisis fast schon resignierend.

Schwächephase zur Unzeit

Bei Unicaja Malaga, dem Eurocup-Sieger der Vorsaison, fordert Trinchieri nun eine Reaktion. "Charakter zeigen heißt aber auch, zu kämpfen, niemals aufzugeben und auch durch schlechte Phasen des Spiels zu gehen" , erklärt er. Auch Bambergs serbischer Flügelspieler Luka Mitrovic hofft auf die Wende. "Dieses Spiel ist die perfekte Chance für uns, unser Spiel weiter nach vorne zu bringen und endlich den ersten Sieg in der Euroleague zu holen."

Die Schwächephase kommt zur Unzeit. Bis Ende November stehen noch 13 Partien an - ein Mammutprogramm. Alleine diese Woche gibt es neben dem Spiel in Malaga noch das Euroleague-Duell gegen Vitoria und den Liga-Schlager gegen den Spitzenreiter Berlin.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Mittwoch, 25.10., 22.50 Uhr

dpa/sid | Stand: 26.10.2017, 08:30