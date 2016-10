Eurocup, 2. Spieltag

Der dreimalige deutsche Meister Bayern München gewann gegen die Spanier von UCAM Murcia souverän mit 92:84 (62:35), Vize-Meister ratiopharm Ulm bezwang Olimpija Ljubiljana 87:82 (45:41) und Alba Berlin siegte bei Bilbao Basket 85:77 (36:37).

Alba bewies nach einem lange ausgeglichenen Duell in der Schlussphase die besseren Nerven und landete angeführt von Topscorer Dominique Johnson (21 Punkte) den zweiten Sieg im zweiten Spiel.

München und Ulm klar überlegen

Derweil war Bayern gegen Murcia von Beginn an klar überlegen und machte mit dem klaren Erfolg die 77:80-Pleite aus der Auftaktpartie beim russischen Spitzenklub Zenit St. Petersburg vergessen. Bester Werfer der Münchner war Vladimir Lucic mit 19 Punkten.

Die Ulmer, die in ihrer ersten Partie noch mit 58:95 bei den Spaniern von Valencia Basket untergegangen waren, gerieten gegen Ljubljana kein einziges Mal in Rückstand und fuhren aufgrund einer geschlossenen Teamleistung am Ende einen ungefährdeten Sieg ein.

red/sid/dpa | Stand: 19.10.2016, 23:06