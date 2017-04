Vitoria gehört nicht unbedingt zu den spanischen Touristenmagneten - was aber nicht bedeutet, dass die baskische Provinzhauptstadt nicht eine Menge Vorzüge zu bieten hätte: Eine gemütliche Altstadt, viele Bars und gute Restaurants, hübsche Jugendstilfassaden.

Der ganze Stolz der Bewohner ist aber der örtliche Basketballklub Saski Baskonia, das hat auch Johannes Voigtmann nach seiner Ankunft schnell gemerkt: "Wenn wir mal eine schlechte Phase haben, spürt man überall in der Stadt sofort eine gewisse Bedrücktheit. Die Leute gucken dich an, als wollten sie sagen: Kopf hoch", sagt der Basketball-Nationalspieler im Gespräch mit sportschau.de.

Basketball ist in Vitoria die Sportart Nummer eins. Die Baskonia-Fans sind kritisch, fachkundig aber zugleich sehr begeisterungsfähig, berichtet Voigtmann: "Der Klub definiert sich über Kampf, Leidenschaft, Charakter. Das wird einem hier eingeimpft, und das fordern auch die Fans. Im Gegenzug geben sie Vollgas, dann entsteht wirklich was Besonderes. Wir sind zuhause schwer zu besiegen, mit 15.000 Fans im Rücken. Es macht riesigen Spaß, hier zu spielen.

Voigtmanns Aufstieg in der Euroleague

Neben Real Madrid und dem FC Barcelona, auch im Basketball die beiden Platzhirsche in Spanien, gilt Vitoria als dritte Kraft in der spanischen Liga. Die Basken gewannen dreimal die Meisterschaft, zuletzt 2010, und sechsmal den Königspokal. Zudem sind sie in der Euroleague, wo sie im Vorjahr bis ins Final Four kamen, mit einer so genannten A-Lizenz ausgestattet und haben einen festen Startplatz in Europas Königsklasse.