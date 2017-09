Basketball-EM - Rekordsieger Russland im Halbfinale

Der Rekordsieger (14 Titel) setzte sich in der Runde der letzten Acht mit 72:69 (37:31) gegen Griechenland durch und trifft am Freitag in Istanbul/Türkei auf Italien oder Serbien, die am Mittwochabend um den letzten Platz kämpfen.

Bester Werfer der Russen, zuletzt 2007 Europameister, war Alexej Schwed (26 Punkte). Beim zweimaligen Titelträger Griechenland (1987, 2005) hieß der Topscorer Nick Calathes (25). Der Point Guard vergab in der Schlusssekunde die Chance, mit einem Dreier eine Verlängerung zu erzwingen.

Spanien und Slowenien im zweiten Halbfinale

Am Dienstag hatten bereits Titelverteidiger Spanien (84:72 gegen Deutschland) und Slowenien (103:97 gegen Lettland) das erste Semifinale am Donnerstag erreicht.

dpa/sid/red | Stand: 13.09.2017, 19:47