Basketball-EM

Der 37-jährige NBA-Profi erzielte am Donnerstag (07.09.2017) in Istanbul beim 87:64 über Ungarn 20 Zähler und zog mit insgesamt 1.111 EM-Punkten am Franzosen Tony Parker (1.104) vorbei. Den nun drittplatzierten Dirk Nowitzki (1.052) hatte Gasol bereits früher im Turnier hinter sich gelassen. Noch auf dem Parkett erhielt der Center der San Antonio Spurs die Glückwünsche auch seiner Gegner für den erreichten Meilenstein.

"Klar, der Rekord spukte in meinem Kopf herum", sagte Gasol: "Ich wollte ihn knacken, damit wir nicht mehr über einzelne Spieler sprechen müssen. Unser Erfolg wird davon abhängen, wie gut wir als Team zusammenspielen."

Spanien souveräner Gruppensieger

Mit fünf Siegen aus fünf Spielen gewann Spanien souverän die Gruppe C in Cluj-Napoca/Rumänien vor Kroatien, das zum Abschluss die Auswahl Tschechiens mit 107:69 (54:40) bezwang. Ungarn und Montenegro, das vor dem Spiel am Abend gegen Gastgeber Rumänien bereits als Gruppendritter feststeht, ziehen ebenfalls ins Achtelfinale in Istanbul ein.

In der Gruppe D schlossen Ex-Weltmeister Serbien durch ein 74:54 (42:25) und Russland, das 82:70 (43:31) gegen Großbritannien gewann, die Vorrunde mit Siegen ab. Beide Teams sind ebenso für das Achtelfinale qualifiziert wie Lettland und die Türkei. Der Ausgang dieses Duells in Istanbul entscheidet über die Endplatzierungen in der Gruppe.

Thema in Sport aktuell, Deutschlandfunk, Donnerstag, 07.09.17, 22.50 Uhr

Stand: 07.09.2017, 19:34