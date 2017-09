Ab November WM-Quali

Schon Ende November geht es für die deutschen Korbjäger mit der Qualifikation für die WM 2019 in China weiter. Dennis Schröder wie auch Daniel Theis und die NBA-Profis Maximilian Kleber und Paul Zipser werden dann fehlen, da die beste Liga der Welt ihren Spielbetrieb während der Länderspiele fortsetzt.

In der Quali trifft das deutsche Team auf Georgien, Serbien und Österreich, die besten drei Mannschaften ziehen in die nächste Runde ein. Das Selbstbewusstsein ist groß. "Ich freue mich, dass wir eine neue Generation haben und dass wir ganz locker und selbstbewusst in die WM-Qualifikation gehen können" , schwärmt Präsident Weiss.

Bekenntnis von Schröder - Ziel: Tokio

Fernziel sind die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio. "Es ist der Traum von jedem, mal bei Olympia zu spielen. Es ist mit das größte Turnier, da will jeder hin" , betont Schröder. Auch deshalb erneuerte der 23-Jährige nach dem EM-Aus sein Bekenntnis, das Team langfristig führen zu wollen. Nach der NBA-Saison sei er in der WM-Qualifikation "auf jeden Fall wieder dabei, wenn ich fit bin."

