Deutsche Basketballer im Viertelfinale gegen Spanien

Entspannt beobachteten Dennis Schröder & Co. nach ihrem Achtelfinal-Coup den nächsten Gegner Spanien im Hexenkessel von Istanbul. Aus Block 109 genossen die deutschen Basketballer auf der Tribüne die heiße Atmosphäre im Sinan Erdem Dome und verschickten begeistert Videos - dank des größten Erfolgs seit der Glanzzeit von Dirk Nowitzki ist das Selbstbewusstsein auch vor dem EM-Duell mit dem Topfavoriten groß. "Wir können hier jeden schlagen, wenn wir alles richtig machen", betonte Schröder nach dem überraschenden 84:81 über Frankreich. "Wir können Respekt haben vor Spanien, weil sie schon so viele Titel geholt haben. Aber wir dürfen keine Angst haben."

Rubio, Gasol und Co.

Am Sonntagabend folgte die europäische Über-Mannschaft der vergangenen Jahre um ihren Superstar Pau Gasol oder den an diesem Tag besten Werfer Ricky Rubio mit einem 73:56 gegen Gastgeber Türkei in die Runde der besten Acht. "Es ist gut für die Jungs, diese Atmosphäre zu spüren" , erklärte Bundestrainer Chris Fleming das gemeinsame Gegnerstudium vor knapp 10.000 fanatischen Zuschauern. "Das gehört zur EM-Erfahrung, das mitzunehmen."

Video starten, abbrechen mit Escape DBB: Frankreich geknackt und furchtlos ins Viertelfinale | Sportschau | 10.09.2017 | 02:58 Min. | Verfügbar bis 17.09.2017 | Das Erste

Am Dienstag dürfte es im Duell mit Spanien doch ein ganzes Stück leiser werden - aber keinesfalls leichter. "Sie haben so viele offensive Waffen" , sagte Spanien-Legionär Johannes Voigtmann und ergänzte: "Wenn sie einen Schwachpunkt haben, ist es die Defensive. Alle müssen offensiv auf höchstem Niveau spielen."

Mit diesem Vertrauen in die eigene Stärke fiebern die deutschen Korbjäger dem ersten Auftritt im EM-Viertelfinale seit zehn Jahren entgegen. "Keiner hätte erwartet, dass wir Frankreich schlagen" , sagte Daniel Theis. "Wir können nun einfach nur Spaß haben und das Spiel genießen."

Theis, Schröder und die "zweite Garde"

Mit 22 Punkten, wichtigen Distanztreffern und krachenden Dunks führte der NBA-Neuling das deutsche Team gegen Frankreich an und bewies, dass nicht immer nur Schröder als bester Werfer glänzen muss. Nach einer holprigen ersten Halbzeit drehte der 23 Jahre alte Aufbauspieler Schröder aber noch auf und entnervte die Franzosen mit 21 Zählern sowie acht Assists.