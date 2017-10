Dirk Bauermann hat in diesen Tagen seine liebe Mühe, auf die Euphoriebremse zu treten. "Dass wir Bamberg und Bayern München besiegt haben und jetzt ganz oben stehen, ist nicht normal, sondern etwas Besonderes. Darüber darf man sich freuen" , sagt der Trainer der Würzburger Basketballer: "Trotzdem müssen wir jetzt mit beiden Füßen am Boden bleiben, konsequent weiterarbeiten und noch in vielen Bereichen besser werden."

Nach fünf Spieltagen ist das Team des ehemaligen Bundestrainers Tabellenführer der Basketball-Bundesliga und das einzige ohne Verlustpunkt. Fünf Spiele, fünf Siege - das ist die Bilanz. Und die ist eindrucksvoll, weil eben auch Bamberg und München besiegt wurden.

Kader umgekrempelt

Bauermann hat vor der Saison viel riskiert. Nachdem Würzburg in der Spielzeit zuvor als 14. die Play-offs klar verpasst hatte, krempelte er den Kader komplett um und trennte sich dabei von gleich drei amerikanischen Leistungsträgern. Lamonte Ulmer, Brendan Lane und Jake Odum bekamen keinen neuen Vertrag. "Wir müssen hart arbeiten. Dazu braucht man Spieler, die die Ärmel hochkrempeln, sich die Hosen schmutzig machen wollen und kämpfen können" , erklärte Bauermann und verpflichtete unter anderem die beiden Litauer Vytenis Lipkevicius und Osvaldas Olisevicius.

Benzing startet durch

Top-Transfer der Bayern war jedoch Robin Benzing. Bauermann lotste den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft aus Saragossa zurück in Bundesliga. Die beiden kennen sich gut. Bauermann trainierte Benzing beim Nationalteam und bei Bayern München. "Ich habe Robin auch deshalb im Alter von 20 Jahren zum ersten Mal in die Nationalmannschaft geholt, weil er durch und durch ein Gewinner ist, der ein Spiel auch mal alleine entscheiden kann" , sagt Bauermann. Sein Schützling dankt ihm das Vertrauen. Schnell stieg Benzing in Würzburg zum Führungsspieler auf und war in fünf Bundesliga-Partien schon drei Mal bester Werfer.

"In der Spitze etablieren"

Mit der spektakulären Verpflichtung folgt Würzburg einem Plan. "Alle in unserem Klub arbeiten an dem Ziel, uns in den kommenden Jahren dauerhaft in der deutschen Spitze zu etablieren. Von daher ist es für uns nur konsequent, den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft für die kommenden drei Jahre zu holen" , sagte Würzburg Geschäftsführer Gunars Balodis.

Schon die Verpflichtung Bauermanns galt als Coup. Denn der gilt als Erfolgsgarant und wurde als Coach von Bayer Leverkusen und Bamberg insgesamt neun Mal deutscher Meister. Er übernahm das Team Ende Dezember 2016, konnte die Saison jedoch nicht mehr retten. Im Sommer stellte er die Mannschaft erstmals selbst zusammen und krempelte den Kader um. Die Tabellenführung gibt ihm jetzt Recht.

In Europa früh gescheitert

Dabei hatte die Saison für Würzburg eigentlich eher schlecht begonnen. In der ersten Qualifikationsrunde zum Europe Cup scheiterte das Team an Istanbul. Doch das Aus in Europa wurde schnell abgehakt. "Was die Mannschaft seit dem Europapokal-Rückspiel in der Türkei geleistet hat, ist außerordentlich" , sagt Bauermann. Der freut sich jetzt wohl eher über die Tatsache, weitaus weniger Spieler und strapaziöse Reisen zu haben als die meisten der Konkurrenten.

Moral und starke Defensive

Für den Erfolg sorgen nicht nur Benzing und die beiden Litauer, sondern vor allem eine starke Defensive. "Wir hatten von Beginn an Probleme, unseren Rhythmus zu finden. Würzburg hat gut verteidigt und uns zu schlechten Entscheidungen und schwierigen Würfen gezwungen" , sagte Tübingens Trainer Tyron McCoy nach der jüngsten 69:84-Pleite in Würzburg. In München bewies das Bauermann-Team zudem eine Riesen-Moral und drehte nach dem Seitenwechsel einen 22-Punkte-Rückstand. "Sie sind im Moment eins der besten Teams der Liga" , sagt McCoy - auch wenn Bauermann das wohl nicht gerne hören wird. Der tritt weiter auf die Euphoriebremse: "Niemand darf abheben und einen Sieg am nächsten Wochenende in Braunschweig für selbstverständlich halten."

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Samstag, 21.10., 22.50 Uhr

vdv/dpa/sid | Stand: 19.10.2017, 12:43