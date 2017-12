Damit bleibt der Tabellenführer das Maß der Dinge. Das Team von Trainer Sasa Djordjevic setzte sich am Samstag (09.12.2017) im Spitzenspiel gegen die drittplatzierten Riesen Ludwigsburg klar mit 91:70 (54:38) durch.

Booker überragend

Herausragender Akteur beim neunten Liga-Sieg des FC Bayern in Folge war Devin Booker mit 17 Punkten. Mit 24:2 Zählern marschiert der dreimalige Meister vorneweg. Ludwigsburg, das drei Spiele weniger bestritten hat als die Münchner, bleibt mit 16:4 Punkten aber in der Spitzengruppe. Nur im ersten Viertel war es ein Duell auf Augenhöhe. Im zweiten Durchgang zeigten die Gastgeber vor 6.700 Zuschauern ihre Klasse und hatten bereits zur Pause einen 16-Punkte-Vorsprung herausgespielt.

Berlin siegt in Würzburg

Alba Berlin bleibt den Münchnern mit vier Punkten Rückstand aber auf den Fersen. Der frühere Serienmeister gewann in Würzburg mit 90:76 (37:39). Der Hauptstadt-Klub kam erst nach dem Seitenwechsel richtig in Schwung und hatte am Ende keine Probleme mit der Mannschaft des Ex-Bundestrainers Dirk Bauermann. Während Nationalmannschafts-Kapitän Robin Benzing mit 25 Zählern bei den Würzburgern glänzte, traf auf Berliner Seite Bogdan Radosavljevic (18) am besten.

Frankfurt ohne Probleme

Die Frankfurt Skyliners hatten mit den Eisbären Bremerhaven keine Probleme. Die Hessen bezwangen die abstiegsbedrohten Seestädter deutlich mit 95:69 (50:33) und bleiben nach dem achten Saisonsieg in der Spitzengruppe. Bester Schütze bei den Gastgebern war der Neuseeländer Tai Webster (21). Skyliners-Neuzugang Marco Völler erzielte bei seinem Debüt acht Zähler.