Bayreuth siegt im Topspiel gegen Alba

Das Team von Trainer Raoul Korner gewann das Verfolgerduell gegen Berlin 83:76 (38:30) und verbuchte den siebten Sieg im neunten Auftritt. Heimsiege gab es auch für ratiopharm Ulm und die EWE Baskets Oldenburg.

Die Bayreuther Mauer steht

Bayreuth zeigte in der Oberfrankenhalle besonders defensiv eine starke Leistung und geriet ab der fünften Minute (12:14) nicht mehr in Rückstand. Überragender Mann der Bayreuther war Nate Linhart mit 23 Punkten. Alba hatte zuvor alle vier Auswärtsspiele gewonnen. Mit jetzt 14:4 Punkten überholte Bayreuth die Berliner (14:6) in der Tabelle und liegt hinter Bayern München und den MHP Riesen Ludwigsburg (jeweils 14:2) auf Rang drei.

Der dreimalige Vizemeister Ulm kommt derweil nach seinem Fehlstart langsam in Schwung. Der Hauptrundensieger der vergangenen Saison feierte beim 88:77 (39:40) gegen die Löwen Braunschweig den dritten Sieg in Folge. Die Entscheidung fiel im letzten Viertel, als Ulm innerhalb weniger Minuten aus einem 64:64 eine 83:68-Führung machte. Für die mit vier Niederlagen in die Saison gestarteten Ulmer trafen Per Günther, Trey Lewis (beide 17 Punkte), Luke Harangody (14) und Ryan Thompson (10) zweistellig. Während das Team aus Baden-Württemberg mit 8:10 Punkten im Mittelfeld liegt, droht Braunschweig nach der sechsten Niederlage in neun Spielen der Kampf um den Klassenerhalt. Den vorläufigen Sprung auf Platz fünf schafften die EWE Baskets Oldenburg (12:6), die ihr Heimspiel gegen die Giessen 46ers (8:10) mit 98:82 (58:43) gewannen und dabei nur knapp die 100-Punkte-Marke verfehlten.

sid/dpa | Stand: 11.11.2017, 22:30