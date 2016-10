Die Bayern trafen starke 71 Prozent ihrer Zwei-Punkte-Würfe, zudem erzielten vier Spieler eine zweistellige Punkteausbeute. Beste Werfer der Münchner waren Ondrej Balvin und Bryce Taylor mit je 14 Punkten.

Tony Gaffney und Reggie Redding

Schon in der ersten Halbzeit waren die Münchner den überforderten Gästen deutlich enteilt. Alba hatte von Beginn an Probleme ins Spiel zu finden; der erste Korb gelang erst nach gut dreieinhalb Minuten. Für die Hauptstädter traf Dragan Milosavljevic mit 15 Zählern am besten. Die Münchener haben nun aus den ersten fünf Spielen fünf Siege geholt.

Ulm noch ohne Makel

Ebenfalls weiter unbesiegt ist ratiopharm Ulm. Der Vorjahresfinalist gewann bei den Frankfurt Skyliners mit 79:73 (39:35) und hat wie der FC Bayern alle bisherigen fünf Saisonpartien für sich entschieden. Auf Seiten der Ulmer war Raymar Morgan mit 17 Punkten einer der Garanten für den Sieg.

Bereits am Samstag hatten die EWE Baskets Oldenburg nach Verlängerung gegen Aufsteiger Science City Jena 90:81 gewonnen. Erstmals jubeln durfte s.Oliver Würzburg beim 83:76 (43:36) bei den Tigers Tübingen. In der Vorsaison hatten die Würzburger als Achter noch die Playoffs erreicht.

Stand: 16.10.2016, 17:48