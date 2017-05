Ulms Basketballer gehen von der "Pole Position" in die Playoffs um die deutsche Meisterschaft und treffen dort im Viertelfinale in einem schwäbischen Duell auf die Riesen Ludwigsburg.

Ulm lag zwar in seinem letzten Spiel gegen Tübingen bis ins dritte Viertel phasenweise zurück, setzte sich dann aber mit einem 29:16 in diesem Durchgang entscheidend ab. Am Ende war der 87:72-Sieg ungefährdet. Einen Schreckmoment mussten die Gastgeber in der Schlussphase durchleben, als Topscorer Raymar Morgan umknickte und vom Feld humpelte. Sein Einsatz in den Playoffs scheint aber nicht gefährdet zu sein.

Berlin am Ende Sechster

Ludwigsburg musste sich am letzten Spieltag der Hauptrunde am Montag (01.05.2017) bei Altmeister Alba Berlin mit 76:86 (42:51) geschlagen geben und belegt damit den achten Tabellenplatz. Spiel eins der Serie "Best of five" bei Hauptrunden-Primus Ulm findet am Samstag statt.

Dann treffen auch Titelverteidiger Baskets Bamberg als Zweiter auf den Siebten Bonn und der Dritte Bayern München auf den Sechsten Alba Berlin. Das erste Viertelfinale zwischen Bayreuth (4.) und den Baskets Oldenburg (5.) wird bereits am Freitag ausgetragen.