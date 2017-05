Drei Siege sind zum Weiterkommen nötig. Die hochfavorisierten Bamberger, die in der laufenden Saison erst ihre vierte Niederlage kassierten, hatten mit Bonn über die gesamte Spielzeit große Probleme und konnten sich auf maximal neun Punkte (58:49/24. Minute) absetzen.

Die Niederlage der Franken war perfekt, als Nationalspieler Daniel Theis in der letzten Sekunde freistehend unter dem Korb den Ball verlor. Bester Werfer der Gastgeber war Nicolo Melli mit 21 Punkten. Bei den Bonnern zeigte Josh Mayo (25) eine starke Vorstellung. Weiter geht es mit Spiel zwei am Mittwoch (10.05.17) in Bonn.

