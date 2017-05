Wunder werden nicht erwartet

Zeitweise entsetzt: Geschäftsführer Marco Baldi

Päch gilt nur als Interimstrainer. Zur neuen Saison will Berlin einen neuen Coach präsentieren. Eine wundersame Wendung erwartet Manager Baldi nicht. "Wer glaubt, der Trainer wurde beurlaubt, damit wir jetzt noch deutscher Meister werden, liegt falsch" , sagt er. "Uns ist klar, dass wir Thomas da ins kalte Wasser werfen und dass das eine große Herausforderung für ihn ist" , sagt auch Sportdirektor Himar Ojeda und nimmt das Team in die Pflicht. "Wir erwarten, dass jetzt ein Ruck durch die Mannschaft geht" , sagt der Spanier. Man erwarte, so Baldi, "keine Wunderdinge. Wir müssen aber versuchen, alles Mögliche noch rauszuholen. Man darf jetzt nicht mit einem Rucksack herumlaufen, nur weil die Saison schwierig war."

Vieles schief gelaufen

Musste gehen: Ahmet Caki

Schwierig war die Saison von Beginn an. Zuerst nahm Brandon Ashley Reißaus, dann erwies sich Dominique Johnson als Fehleinkauf und dann begann das Verletzungspech. Es erwischte unter anderem Malcolm Miller, Peyton Siva und Dragan Milosavljevic. Das alles unter dem neuen Trainer Caki und dem neuen Sportdirektor Ojeda. Dabei wollten die gemeinsam mit Baldi Alba zurück zum Erfolg führen. Seit 2008 wartet der ehemalige Serienmeister auf den Titel.

In Berlin schon Jugendtrainer

Berlins Malcolm Miller

Päch wurde in San Salvador geboren, wuchs in Berlin auf und arbeitete von 2005 bis 2010 für Albas Jugend- und Regionalligamannschaft. Danach war er für fünf Jahre Co-Trainer von Henrik Rödl beim Bundesligisten TBB Trier. Im Sommer 2015 kehrte er nach Berlin zurück, wo er seitdem als Assistenzcoach der ersten Mannschaft tätig war. Als er den Job des Interimstrainers angeboten bekam, war er überrascht, doch gezögert hat er nicht. "Ich bin so lange in dem Verein, bin hier aufgewachsen. Es war schnell klar, dass ich helfen möchte" , sagt er.

"Kann nicht viel verändern"

Päch steht vor einer Herkulesaufgabe. "Wir haben nun eine Woche Zeit, um Dinge aufzuarbeiten und uns zu stabilisieren" , sagte er nach dem letzten Hauptrunden-Spieltag. Und er weiß: "Taktisch und technisch kann man nicht groß etwas verändern. Es geht vor allem darum, eine Klarheit zu schaffen und die Dinge einfach zu machen." Mit München mag er sich nicht beschäftigen. "Wir müssen uns aber allein auf uns fokussieren. Es geht nicht darum, gegen wen wir spielen, sondern wie wir spielen" , sagt Päch. Doch er stellt klar: "Der Sieg gegen Ludwigsburg sollte uns Selbstvertrauen für die kommenden Spiele geben."

Im Training gab es viele Gespräche. "Die Jungs mental abholen" , nennt Päch das. Der ehemalige Assistent kommt auch als Cheftrainer gut an beim Team. "Thomas ist jemand, der immer ein offenes Ohr hat, seine Tür war immer offen für uns. Er war immer nah dran an der Mannschaft und an jedem einzelnen Spieler" , sagt Guard Akeem Vargas.

Eklatante Auswärtsschwäche

Doch ob das reicht gegen München? Seit dem 7. Januar hat Berlin auswärts nicht mehr gewonnen und ist in der Liga in der Fremde seit sieben Partien sieglos. Um ins Playoff-Halbfinale zu kommen, muss das Team aber mindestens einmal in München gewinnen. Die Bayern haben allerdings 16 ihrer letzten 17 Ligaspiele gewonnen. Schlechte Aussichten also für Alba - auch wenn die Saison mit den Playoffs jetzt von Neuem beginnt.

Stand: 05.05.2017, 08:30