Der ehemalige Serienmeister bezwang den Favoriten nach einer Aufholjagd mit 83:76 (41:50) und glich in der Best-of-five-Serie zum 1:1 aus. Spiel drei findet am Samstag (13.05.17) wieder in München statt.

"Heute war eine unglaubliche Energie auf dem Feld. Von uns und von den Fans. Wir wussten, dass wir heute eine Chance bekommen würden, und sie haben die ganze Zeit an sich geglaubt" , sagte Alba-Coach Thomas Päch. Sein Gegenüber Sasa Djordjevic lobt Berlin als den "verdienten Sieger. Vor allem im dritten Viertel sind sie wirklich außergewöhnlich aufgetreten."

Gegenwehr diesmal von Beginn an

Anders als beim klaren 95:68-Triumph der Bayern fünf Tage zuvor leistete Alba von Beginn an erfolgreich Gegenwehr. Auch der 41:50-Rückstand zur Pause brachte die Berliner, die kurz vor den Play-offs ihren Cheftrainer Ahmet Caki durch Thomas Päch ersetzt hatten, nicht aus dem Konzept.

Nach einem 10:0-Lauf zu Beginn des dritten Viertels ging Alba wieder in Führung. In letzten Abschnitt bauten die Hausherren den Vorsprung vor 11.666 begeisterten Zuschauern sogar noch aus.

Giffey bester Werfer

Bester Werfer der Gastgeber war Niels Giffey mit 15 Punkten, Peyton Siva kam auf 13 Zähler. Bei den Bayern war Devin Booker mit 13 Punkten am treffsichersten.

In den übrigen Viertelfinals steht es zwischen Hauptrundensieger ratiopharm Ulm und den MHP Riesen Ludwigsburg sowie Titelverteidiger Brose Bamberg und den Telekom Baskets Bonn ebenfalls 1:1. Einzig die EWE Baskets Oldenburg liegen gegen medi Bayreuth mit 2:0 in Führung.