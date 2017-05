In der Basketball-Bundesliga starten am Freitag (05.05.17) die Playoffs. Die acht Teilnehmer stehen zwar schon länger fest, doch seit dem 34. und letzten Hauptrunden-Spieltag ist auch klar, wer gegen wen spielt.

Die Gewinner des Schlussspurts sind Oldenburg und Berlin. Die Baskets gewannen in Bonn und eroberten damit Tabellenplatz fünf. Alba bezwang Ludwigsburg und sicherte sich am Ende der regulären Spielzeit Rang sechs. Gespielt wird im "Best-of-Five"-Modus. Wer drei Spiele gewinnt, ist eine Runde weiter. Das in der Tabelle besser platzierte Team genießt in einem entscheidenden fünften Spiel Heimrecht.

Ulm - Ludwigsburg

Die Ulmer haben eine Wahnsinns-Hauptrunde hinter sich. 28 Spieltage blieben sie ungeschlagen, bevor es gegen Bayern München die erste Niederlage in der Liga gab. Die zweite gab es am vorletzten Spieltag in Ludwigsburg, und damit haben sich die Riesen zum Angstgegner der Ulmer gemausert. Denn Ludwigsburg hatte den Spitzenreiter daheim schon im Januar im Pokal besiegt. "Wir wissen, was nötig ist, um Ludwigsburg zu schlagen und Ludwigsburg weiß, was es braucht, um uns zu schlagen. Als Derby macht es das Viertelfinale gleich doppelt reizvoll" , sagt Ulms Trainer Thorsten Leibenath.