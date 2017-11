Der Meister setzte sich am Samstag (04.11.2017) in Braunschweig souverän mit 94:68 durch. Der frühere NBA-Profi Dorell Wright war mit 20 Punkten erfolgreichster Werfer, Spielmacher Ricky Hickman kam auf 16 Punkte für die Bamberger, die nach zuletzt zwei Pleiten in Serie in der Bundesliga wieder einen Sieg einfahren konnten. Zudem glänzten Luka Mitrovic (13 Pukte, 5 Rebounds) und Nationalspieler Lucca Staiger, der drei seiner vier Dreipunktewürfe versenkte.

Die Franken konnten den Schwung aus dem erfolgreichen Euroleague-Ausflug unter der Woche mitnehmen, als sie bei Roter Stern Belgrad einen überraschenden Sieg feiern konnten. Das Team von Andrea Trinchieri hatte nur im Anfangsviertel Probleme, legte in einem überragenden zweiten Abschnitt (27:13) aber den Grundstein zum vierten Saisonsieg in der Liga, mit dem sie nun den Anschluss an die Play-off-Plätze hielten.

Würzburg kommt aus dem Tritt

Bambergs fränkischer Konkurrent Würzburg kommt dagegen aus dem Tritt. Das Überraschungsteam der ersten Wochen, das mit fünf Siegen gestartet war, verlor in Göttingen mit 74:81 und kassierte die dritte Pleite in Folge. Brion Rush (21 Punkte ) und Michael Stockton (20) waren die überragenden Akteure bei den Niedersachsen. Den Würzburgern konnten auch 23 Punkte des erneut starken Nationalspielers Robin Benzing nicht helfen.

Thema in: Sport am Sonntag, Deutschlandfunk, Sonntag, 05.11., 19.10 Uhr

red/sid/dpa | Stand: 04.11.2017, 19:45