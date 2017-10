EuroLeague - Bamberg verpatzt erneut den Start

Die Oberfranken mussten sich gegen den israelischen Meisterschafts-Dritten Maccabi Tel Aviv durch ein 71:88 (36:37) trotz einer zwischenzeitlichen Acht-Punkte-Führung wie schon in den beiden vergangenen Jahren zum Europacup-Auftakt geschlagen geben.

Bamberg, das nach insgesamt drei Top-16-Teilnahmen in der vergangenen Saison als Viertletzer der Hauptrunde unmittelbar vor Tel Aviv den Einzug ins Viertelfinale deutlich verpasst hatte, offenbarte bei seinem internationalen Saisondebüt wie schon in seinen ersten Bundesliga-Spielen noch mangelnde Konstanz.

Völliger Einbruch

Beim Endspurt der Gäste mit 16 Zählern in Folge brachen die Hausherren zudem völlig ein. Bambergs beste Werfer waren vor 6.150 Zuschauern Nikos Zisis (18 Punkte) sowie Leon Radosevic und Ricky Hickman (beide elf).

Für die nächsten beiden Begegnungen in der EuroLeague, für die Bamberg künftig wie elf kontinentale Spitzenklubs automatisch startberechtigt sein möchte, muss der deutsche Double-Gewinner reisen. Am nächsten Donnerstag (19.10.17) erwartet Panathinaikos Athen den deutschen Branchenführer, ehe das Team von Trainer Andrea Trinchieri sechs Tage später bei Unicaja Malaga in Spanien antreten muss.

dpa | Stand: 12.10.2017, 23:36