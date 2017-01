Basketball

Die Münchner setzten sich am Samstagabend (07.01.2017) mit 75:65 bei den Riesen Ludwigsburg durch und hielten damit Kontakt zum Spitzenduo aus Ulm und Bamberg. Berlin holte bei Aufsteiger Rasta Vechta nach zwischenzeitlichen Problemen einen 80:69-Erfolg.

Nachdem Ludwigsburg im ersten Viertel lange in Führung lag, setzte sich München langsam ab. Zwar kamen die Gastgeber in der Schlussphase noch einmal bis auf sechs Punkte heran, doch die Bayern spielten die Partie konzentriert zu Ende und holten den Sieg.

Bester Werfer der Münchner war Danilo Barthel mit 18 Punkten. Bei Ludwigsburg kam sein Nationalmannschaftskollege Johannes Thiemann auf 13 Zähler.

Berlin erst nach der Pause auf der Höhe

Alba Berlin setzte zum Auftakt der Rückrunde seine Siegesserie fort. Der Hauptstadtklub gewann in Vechta allerdings erst nach deutlicher Leistungssteigerung in der Abwehrarbeit in der zweiten Halbzeit. Für Berlin war es der insgesamt achte Ligasieg in Folge.

Damit bleibt Alba auf dem fünften Rang und klar auf Playoff-Kurs. Ohne die erneut fehlenden Center Elmedin Kikanovic und Bogdan Radosavljevic ragte Dragan Milosavljevic mit 22 Punkten heraus. Für Vechta kam Frank Gaines als erfolgreichster Werfe auf 17 Zähler.