Die Uraufführung ging schon 1987 in Ludwigsburg über die Bühne. Damals hieß die Begegnung noch Nord gegen Süd. Inzwischen treffen die deutschen Bundesliga-Profis auf ihre in der Bundesliga tätigen internationalen Kollegen. Acht Mal in der Historie der Veranstaltung gab es diese Paarung bereits, zuletzt im Januar 2016 in Bamberg. Dort hatte sich erstmals das Team "National" gegen "International" durchgesetzt (128:118).

Zahlreiche Absagen

Die aktuelle Allstar-Ausgabe muss allerdings zahlreiche Ausfälle verkraften. Zuletzt sagte Nationalspieler Daniel Theis seine Teilnahme ab. Der Forward von Meister Brose Bamberg fehlt der deutschen Auswahl wegen dringender familiärer Verpflichtungen. Als Ersatzmann rückt in Anton Gavel (Bayern München) ein anderer deutscher Nationalspieler nach.

Schon zuvor hatte festgestanden, dass Per Günther und Tim Ohlbrecht von Bundesliga-Spitzenreiter ratiopharm Ulm verletzungsbedingt nicht teilnehmen werden. Stattdessen sind im Team der "Nationals" Andreas Seiferth (medi Bayreuth) und Philipp Schwethelm (EWE Baskets Oldenburg) dabei. Für Steve Wachalski (Bayreuth), dessen schwangere Frau im Krankenhaus ist, wurde Christian Standhardinger (Rasta Vechta) nachnominiert.

Bei den Internationalen musste Julius Jenkins (Science City Jena) wegen einer Verletzung kurzfristig absagen. Für ihn wurde Bonns Josh Mayo nachnominiert.

Basketball-Spektakel als Rahmenprogramm

Während Startformationen und Trainer per Fanabstimmung bestimmt wurden, nominierten die ausgewählten Trainer Thorsten Leibenath (Team National/ratiopharm Ulm) und Raoul Korner (Team International/medi Bayreuth) ihre Ersatzspieler für das Aufeinandertreffen selbst.

Umrahmt wird die Partie von weiterem Basketball-Spektakel, etwa einem Dunking- und Drei-Punkte-Wettbewerb.

Die Teams im Überblick

Team National, Starter: Maodo Lo (Brose Bamberg), Maxi Kleber, Anton Gavel (beide Bayern München), Philipp Schwethelm (EWE Baskets Oldenburg), Andreas Seiferth (medi Bayreuth); Reserve: Niels Giffey (Alba Berlin), Maurice Stuckey (s.Oliver Würzburg), Danilo Barthel (Bayern München), Isaiah Philmore (Walter Tigers Tübingen), Johannes Thiemann (MHP Riesen Ludwigsburg), Patrick Heckmann (Brose Bamberg), Christian Standhardinger (Rasta Vechta); Trainer: Thorsten Leibenath (ratiopharm Ulm)

Team International, Starter: Darius Miller, Nicolo Melli (beide Brose Bamberg), Raymar Morgan, Chris Babb (beide ratiopharm Ulm), Rickey Paulding (EWE Baskets Oldenburg); Reserve: Ryan Thompson, Josh Mayo (Telekom Baskets Bonn), Elmedin Kikanovic (Alba Berlin), Marcos Knight (Science City Jena), Trey Lewis (medi Bayreuth), Cameron Wells (Giessen 46ers), Jack Cooley (MHP RIESEN Ludwigsburg), Trainer: Raoul Korner (medi Bayreuth)

Stand: 14.01.2017, 08:30