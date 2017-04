In den letzten Minuten zogen die Münchener aber dann noch einmal an und holten letztlich einen insgesamt ungefährdeten Sieg. Bester Werfer des Spiels war Bonns Gamble mit 22 Zählern. Baskets-Trainer Krunic war trotz der Niederlage nicht ganz unzufrieden: "Wir haben uns in der Halbzeitpause vorgenommen, dass wir noch einmal kämpfen wollen. Das haben die Jungs getan und an sich geglaubt. Deshalb sind wir noch einmal heran gekommen."

Nächstes Spiel in Braunschweig

Trotz der elften Saison-Niederlage bleibt Bonn punktgleich vor Alba Berlin und mit vier Zählern Vorsprung auf die weiteren Playoff-Kandidaten auf Rang fünf. Bereits am Ostermontag geht es für die Baskets mit der Partie bei den Löwen Braunschweig weiter.

