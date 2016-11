Auch die Basketballer des FC Bayern haben Bambergs Auftritt am Donnerstagabend in der Euroleague aufmerksam verfolgt. Gemeinsam in der Kabine, wie Trainer Sasa Djordjevic in der Pressekonferenz vor dem direkten Duell verriet. Und sicherlich wird der Bayern-Tross nicht traurig darüber gewesen sein, dass die Bamberger gegen Mailand in einem echten Krimi Überstunden schieben mussten. Schon in der Woche zuvor hatten die Bamberger drei Spiele in fünf Tagen abgerissen. Während die Münchner international spielfrei hatten, ließ der große Rivale also noch einmal richtig viel Kraft auf dem Parkett - drei Tage vor dem mit Spannung erwarteten Duell der beiden Top-Teams in der BBL.

Allerdings holten sich die Bamberger beim Sieg nach Verlängerung gegen ein europäisches Top-Team, dem ersten Erfolg überhaupt gegen die Mailänder, auch einen Extra-Schub an Selbstvertrauen. Vor allem die Art und Weise, wie Bamberg einen 17-Punkte aufholte und auch in der Schlussphase trotz mehrerer Rückschläge willensstark den Sieg erzwang, stimmt den Meister vor dem Duell mit dem Herausforderer zuversichtlich."Meine Spieler waren, vor allem mental, herausragend", sagte Coach Andrea Trinchieri. "Es war ein tolles Spiel für uns. Wir sind am Leben."

Bamberg und Bayern souverän im Gleichschritt

Bislang stemmen die Bamberger die Doppelbelastung mit BBL und Euroleague, die seit dieser Saison erstmals als eigene 16er-Liga mit Hin- und Rückrunde ausgespielt wird, ohne größere Betriebsunfälle. Auch deshalb, weil der Meister in der Liga bislang kaum ernsthaft gefordert wurde - beziehungsweise von der Erfahrung und Tiefe seines auf die internationalen Ansprüche zurechtgeschneiderten Kaders profitierte. So konnten es sich die Bamberger leisten, in den BBL-Spielen Stars wie Nikos Zisis oder Darius Miller immer wieder Verschnaufpausen zu geben. Die Tabelle führt der Meister dennoch mit acht Siegen aus acht Spielen unangefochten an.

Doch auch der im Sommer rundumerneuerte FC Bayern steht den Bambergern in puncto Souveränität kaum nach. Die Münchner sind ebenfalls noch ohne Niederlage und setzten unter anderem mit einem hohen Sieg gegen den einstigen Erzrivalen Alba Berlin ein Ausrufezeichen. Auch im Eurocup, dem zweitstärksten eruopäischen Wettbewerb, gab es zuletzt zwei Erfolge gegen Murcia und Malaga, zwei Teams aus der starken spanischen Liga.

Bayern auf Augenhöhe - Pesic stichelt

Der neue Bayern-Coach Djordjevic, nach dem Olympia-Turnier mit Serbien im Sommer erst verspätet in München eingetroffen, hat in erstaunlich kurzer Zeit eine schlagkräfige Einheit geformt, die wieder wie ein echter Titelkandidat auftritt. Vor allem der "Sweep", die glatte 0:3-Niederlage in den Halbfinal-Playoffs gegen Bamberg, hatte im Sommer schwer am Selbstverständnis der Münchner genagt. Djordjevic kündigte gleich nach seiner Ankunft an, die enteilten Bamberger wieder angreifen zu wollen. Nach den bisherigen Auftritten in der Liga dürfen sich die Münchner tatsächlich wieder auf Augenhöhe fühlen, von der nominellen Besetzung brauchen sie sich ohnehin nicht zu verstecken. Pünktlich zum Liga-Gipfel stellten die Bayern mit großem Bahnhof einen weiteren Neuzugang vor: Nick Johnson, ein Aufbauspieler mit NBA-Erfahrung.

Die Münchner fühlen sich schon wieder stark genug, um die Rivalität vor dem Spitzenspiel anzuheizen. Bayern-Geschäftsführer Marko Pesic ließ sich bei "Telekom Basketball" ausführlich über den kommenden Gegner aus. Pesic lobte Bamberg als "eine der Top-Ten-Mannschaften" in Europa, sprach aber zugleich die physische Spielweise der Bamberger an und meinte: "Sie spielen an der Grenze des Erlaubten." Letzteres könnte man als Warnung ans eigene Team auffassen - oder auch als kleine, gezielte Stichelei gegen den Konkurrenten.

Wer tanzt diesmal Humba?

"Wir haben die Qualität, jeden zu schlagen. Wir haben gegen Bamberg die Chance, es wieder gut zu machen", sagte Bayerns Maxi Kleber vor dem Spiel, das auch das Duell der besten deutschen Spieler ist, die in der BBL aktiv sind: Kleber, Danilo Barthel, Anton Gavel auf Münchner Seite. Maodo Lo, Patrick Heckmann, Elias Harris und Daniel Theis bei den Bambergern. "Es geht auch darum, zu zeigen, wer das Alpha-Männchen in der Liga ist", sagte Bambergs Nationalspieler Harris. Die Bedeutung des Spiels zwischen Bayern und Franken ist allen Spielern klar, auch den ausländischen Stars: "Letztes Jahr haben die Fans nach unserem Heimsieg gegen Bayern erstmals den Humba-Tanz mit uns aufgeführt. Das haben sie nicht gemacht, als wir uns für die Top16-Runde in der Euroleague qualifiziert haben ", erinnerte sich Bambergs Italiener Niccolo Melli. "Für die Fans ist es einfach etwas Besonderes." Nun heißt es abwarten, wer am Sonntag in Bamberg tanzt.

Stand: 04.11.2016, 13:52