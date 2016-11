Es gibt unterschiedliche Anzeichen dafür, dass ein Spieler bei einem neuen Klub angekommen ist. Bei Maodo Lo waren alle Zweifel beseitigt, als er am späten Sonntagabend (06.21.2016) in den Fanblock der Bamberger stieg und zum Megaphon griff. Die Bamberger hatten das Spitzenspiel gegen Bayern München soeben mit einem beeindruckenden 90:59-Erfolg für sich entschieden, und Lo durfte nun den Einpeitscher zum "Humba-Humba" mit den Fans geben.

Der 23 Jahre alte College-Abgänger, der in Bamberg seine erste Profi-Saison spielt, hatte maßgeblichen Anteil an der Gala des Meisters. Lo nutzte seine Schnelligkeit, attackierte von der Spielmacher-Position immer wieder den Korb und kam am Ende auf 16 Punkte - obwohl er nur 16 von 40 Minuten Spielzeit auf dem Parkett stand. "Für Maodo freut es mich ganz besonders", sagte Coach Andrea Trinchieri im Anschluss. "Die Umstellung auf den europäischen Basketball ist sehr groß. Es liegt mehr als ein Ozean dazwischen. Er lernt jeden Tag dazu. Er hat es großartig gemacht, wie das gesamte Team."

Auch Causeur trumpft bei Bamberg auf

Zu diesem aus Bamberger Sicht perfekten Abend passte es, dass beim Liga-Gipfeltreffen mit den Münchnern ein weiterer Neuzugang seinen persönlichen Durchbruch feierte: Fabian Causeur, der in Bamberg als Nachfolger des abgewanderten Spielmachers und Liga-Superstars Brad Wanamaker ein schwieriges Erbe antrat, übernahm im ersten Durchgang das Kommando und setzte mit 14 Punkten vor der Halbzeit das Startsignal für Bambergs Offensivfeuerwerk. Im dritten Viertel spielte sich der Meister dann in einen Rausch, den die Münchner hilflos über sich ergehen lassen mussten.

Selbst im Schlussviertel, als die Partie längst gelaufen war, setzten die Bamberger die Demontage des Gegners fort - womöglich auch angepiekst von Äußerungen des Bayern-Managers Marko Pesic im Vorfeld, Bamberg würde "an der Grenze des Erlaubten" spielen. Nationalspieler Daniel Theis flog in der Schlussphase mehrfach spektakulär über Korbniveau und zeigte Aktionen, die es auch in der NBA in eine Spieltags-Top-Ten geschafft hätten.

Bamberger Machtdemonstration - auch gegen Bayern

Eine derartige Machtdemonstration war im Vorfeld nicht unbedingt erwartet worden, nachdem die im Sommer rundumverstärkten Münchner in den ersten Wochen der Saison ähnlich souverän auftraten und ebenfalls ohne Niederlage ins Spitzenspiel gingen. Zudem steckte den Bambergern ein anstrengender Euroleague-Marathon drei Tage zuvor in den Knochen, mit einem Sieg erst nach Verlängerung gegen Mailand. Doch der vermeintliche Nachteil entpuppte sich als großer Trumpf: Von einem möglichen Kräfteverschleiss nach strapaziösen Wochen in der Euroleague war nichts zu spüren.

Die Bamberger wirkten eingespielt, voll im Spielfluss und mit der Erfahrung eines Teams, das in der Euroleague inzwischen auf höchstem europäischen Niveau mitspielt. Insgesamt sechs Bamberger Spieler punkteten im zweistelligen Bereich, der tief und ausgeglichen besetzte Kader sorgte auch gegen den designierten Herausforderer aus München für einen Qualitätsunterschied.

Djordjecic: "Wir waren nicht anwesend"

Dies räumten auch die schwer geschlagenen Münchner umstandslos ein: "Sie sind in absolut bester Verfassung. Sie spielen athletischer, mit mehr Intensität und Präzision" , sagte Bayern-Coach Sasa Djodjevic. Die eigene Gemütslage fasste Djordjevic mit deutlichen Worten zusammen: "Very pissed off" - sagte Djordjevic und unterstrich zugleich, dass er überhaupt nicht daran denke, eine weniger drastische Formulierung zu benutzen. "Es war eine lausige Vorstellung von uns, wir waren einfach nicht anwesend."

Die Hoffnung der Basketball-Fans auf mehr Spannung als im Vorjahr, wo die Übermannschaft aus Bamberg in den Playoffs ohne eine Niederlage zum Titel marschierte, hat sich vorerst zerschlagen. Erster Verfolger der Bamberger ist nun Vizemeister Ulm, der nunmehr als einziges Team neben Bamberg noch ohne Niederlage ist. Doch Bayern-Coach Djordjevic betonte, dass sein Team die richtigen Lehren ziehen werde: "Wir werden dies analysieren, es wird weh tun. Aber es noch nicht vorbei, die Saison ist noch lang."

Stand: 07.11.2016, 12:15