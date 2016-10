Als amtierender Meister ist das Team von Brose Bamberg auch so etwas wie Deutschlands Basketball-Botschafter. Und in dieser Funktion haben die Bamberger in den kommenden Monaten ausgiebig Gelegenheit, ihre Visitenkarte quer durch Europa abzugeben. Als die Franken im Juni souverän ihren deutschen Meistertitel verteidigten, sicherten sie sich zugleich die Teilnahme an der Euroleague: der europäischen Königsklasse, die ab dieser Saison im neuen Modus als 16er-Liga mit Hin- und Rückspiel ausgetragen wird.

Für die Bamberger bedeutet dies, dass am Freitag (14.10.2016) mit der Partie bei Fenerbahce Istanbul eine zweite Saison neben der bereits gestarteten Bundesliga losgeht: 30 Spiele zusätzlich bis Anfang April, gegen die besten Teams Europas. Gespielt wird in der Euroleague meistens unter der Woche, aber auch am Freitagabend - keine 48 Stunden bevor die Bamberger wieder in der Bundesliga antreten müssen. Im November reißt das Team von Andrea Trinchieri vier Spiele innerhalb einer Woche ab, darunter zwei Auswärtstrips nach Istanbul und ins baskische Vitoria, auch über Weihnachten und den Jahreswechsel wird durchgespielt.

Basketball-Festtage im Wochentakt

Bundesliga-Fußballer würden angesichts eines solchen Pensums wahrscheinlich mit dem Gang vors Arbeitsgericht drohen. In Bamberg dagegen freut man sich auf "echte Basketball-Festtage", so Geschäftsführer Rolf Beyer: "Wir alle fiebern der Euroleague entgegen. Spiele wie gegen Olympiakos oder gleich zum Auftakt bei Fenerbahce - das ist eine wahnsinnige, einmalige Stimmung." Als Mitglied des Klub-Vorstands hat Beyer sich vorgenommen, so oft es geht mit zu den Spielen reisen, auch zum Austausch mit anderen Klubmanagern - jeden Trip will er aber nicht mitmachen: "Ob ich wirklich mit nach Kazan fahre, würde ich eher bezweifeln", sagt er mit Blick auf die Ochsentour in die Tataren-Hauptstadt, wo bereits ab November Dauerfrost herrscht.

Das stramme Programm in der Euroleague ist für die Bamberger vor allem eine logistische Herausforderung. Zwar stehen im Vergleich zur Vorsaison, als Bamberg die Zwischenrunde erreichte, auch nur sechs Spiele mehr auf dem Programm. Doch durch das neue Ligaformat - Hin- und Rückserie mit anschließenden Playoffs - ist der Spielplan noch einmal enger getaktet. So mussten die Bamberger für einige Spiele erstmals eigene Chartermaschinen buchen, mit normalen Linienflügen hätten sie es unter Umständen nicht rechtzeitig zum nächsten Tip-off geschafft.

Strammes Programm: Bambergs Coach Trinchieri

Auch das Trainingsprogramm haben die Bamberger entsprechend heruntergefahren, um den Spielern mehr Zeit zum Regenerieren zu geben. Dafür fielen die Einheiten in der Saisonvorbereitung umso intensiver aus. Die Bamberger fühlen sich gut aufgestellt, auch weil sie den Kern des Erfolgsteams der vergangenen zwei Jahre zusammenhalten konnten. Einzig Liga- MVP Brad Wanamaker war nicht mehr zu halten, für ihn kam mit Fabien Causeur ein neuer Regisseur mit viel internationaler Erfahrung. "Wir haben astreine Charaktere im Kader", sagt Geschäftsführer Beyer. "Auch die Spieler, die nicht so viele Minuten bekommen, arbeiten genauso mit und können mit der Situation umgehen. Das ist für uns der Schlüssel zu Erfolg."

Die gute Teamchemie und die taktische Reife waren bislang auch der große Trumpf im Vergleich mit den Finanzgroßmächten in der Euroleague, mit ihren besser und breiter besetzten Spielerkadern. Die starken Auftritte der Bamberger im Vorjahr, als sie unter anderem die späteren Finalisten Vitoria und ZSKA Moskau besiegten und nur knapp am erstmaligen Einzug ins Viertelfinale scheiterten, haben aber auch die Erwartungen im Umfeld steigen lassen. Für Bambergs Hauptsponsor, dessen Chef Michael Stoschek der starke Mann im Klub ist, ist die Euroleague auch wirtschaftlich eine wichtige Bühne. Die sportliche Leitung vermeidet es dagegen, den nächsten Level, sprich: das Erreichen des Viertelfinals als Ziel auszugeben: "Es wird sicher schwerer als im letzten Jahr. Einige Klubs hatten uns da noch nicht auf der Rechnung" , sagt Geschäftsführer Beyer. "Jetzt werden wir in Europa ganz anders wahrgenommen."

Fokus auf die Meisterschaft

Um die Chance zu wahren, am Ende unter den besten Acht zu landen, setzen die Bamberger vor allem auf ihre Heimstärke und eine stärkere Rotation. Leistungsträger wie Nikos Zisis werden in der Bundesliga wohl immer wieder ihre Pausen bekommen, dafür stehen hoch veranlagte Talente wie Louis Olinde oder Nationalspieler Maodo Lo bereit. Für Bamberg geht es auch darum, die Kräfte klug einzuteilen. Bis zum Beginn der Playoffs, der entscheidenden Phase der Saison in der Bundesliga, wird die Mannschaft bereits mehr als 65 Spiele in den Knochen haben.

Die Titelverteidigung ist aber das klare Ziel des Serienmeisters, auch im Hinblick auf eine erneute Teilnahme an der Euroleague, die bislang nur einen Startplatz für den deutschen Meister vorgesehen hat. Und mit dem neu aufgerüsteten FC Bayern haben die zuletzt dominierenden Bamberger in der Bundesliga starke Konkurrenz bekommen. "Wir wollen weiter im besten europäischen Wettbewerb spielen, dafür müssen wir uns als Meister qualifizieren. Das ist essenziell für uns", betont Manager Beyer. "Nur so bekommen wir weiter die Spieler, die auf Top-Niveau spielen."

Bald noch mehr Spiele in der Euroleague?

Ähnlich wie die Champions League im Fußball, hat auch die Euroleague eine herausragende Stellung im Basketball. Der festgefahrene Streit mit dem Weltverband FIBA , der mit der Champions League einen neuen, vierten europäischen Wettbewerb durchgeboxt hat, hat die Strahlkraft der Königsklasse noch verstärkt. Aktuell soll es Pläne geben, die Europaliga auf 18 oder 20 Teams aufzustocken - auf die Bamberger könnte bald noch mehr Reisestress zukommen.

Stand: 13.10.2016, 08:00