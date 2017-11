Houston widmete seinen Sieg den Opfern von Hurricane "Harvey", der im August viele Opfer gefordert hatte. Auf den Astros-Shirts war der Schriftzug "Houston strong" zu lesen. "Dieses Abzeichen bedeutet uns sehr viel. Ich freue mich unglaublich für unsere Fans, die so viel durchgemacht haben" , sagte Springer.

Dodgers schauen nach vorn

Für die Dodgers platzte hingegen der Traum vom ersten Titel seit 1988. "Es ist so hart darüber nachzudenken, was die Astros gerade machen. Es fühlt sich mit Sicherheit nicht gut an" , sagte Clayton Kershaw (29). Doch der Luxus-Kader um Kershaw, mit 33 Millionen Dollar Jahresgehalt der bestbezahlte Spieler der Liga, wird auch in den kommenden Jahren zum Favoritenkreis gehören. "Ich glaube an unser Team und erwarte, dass wir nächstes Jahr in der selben Position sind" , sagte Dodgers-Manager Dave Roberts.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Donnerstag, 2.11., 22.50 Uhr

sid/dpa/red | Stand: 02.11.2017, 11:24