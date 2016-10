Baseball - Chicago fiebert mit den Cubs

Vielleicht wäre alles ganz anders gekommen, hätte Billy Sianis am 6. Oktober 1945 seine Ziege zu Hause gelassen. So aber störten sich die Sitznachbarn im Wrigley Field von Chicago am Geruch des Tieres, und Sianis wurde während des vierten Spiels der World Series zwischen den Cubs und den Detroit Tigers aus dem Stadion geworfen. Das sollte sich rächen. " Die Cubs werden nie mehr gewinnen ", rief Sianis, der Besitzer der nahe gelegenen Kneipe "Billy Goat Tavern" erbost.

Und so geschah es. Seit dem 6. Oktober 1945 leben und leiden die Cubs unter "The Curse of the Billy Goat", dem Fluch von Billys Ziege. Die "jungen Bären" verloren damals das vierte Spiel und schließlich mit 3:4 auch die Serie "best of seven" um den Titel in der Major League Baseball ( MLB ); sie haben seitdem die World Series nie mehr erreicht.

"Loveable losers" sind nun "Made for October"

Seit 1908 sind sie deshalb ohne Titel. Länger ist keine Profimannschaft in Nordamerika erfolglos geblieben. Das soll sich 2016 mal wieder ändern. Wie im Vorjahr, als sie in vier Spielen von den New York Mets abgekocht wurden, stehen die Cubs im Halbfinale der Play-offs. Die jahrelang als "lovable losers", als die liebenswerten Verlierer belächelten "Cubbies" sind dieses Mal sogar Favorit auf den Titel. Sie waren die beste Mannschaft während der 162 regulären Saisonspiele, im Viertelfinale räumten sie die San Francisco Giants eindrucksvoll aus dem Weg.

Jubel bei den Chicago Cubs nach dem Finaleinzug

Die Mannschaft trägt T-Shirts mit dem Aufdruck: "Made for October", gemacht für Oktober. In Chicago sind sie Gesprächsthema Nummer eins. Die Stadt, vor allem der "Wrigleyville" genannte Stadtteil, in dessen Mitte das altehrwürdige Ballpark liegt, vibriert. Wenn es in diesem Jahr nicht klappt, wann dann? Bislang ist die junge Mannschaft beängstigend gut mit dem Erwartungsdruck umgegangen, es ist ihr gelungen, sich davon beflügeln zu lassen.

Konsequenter Fokus auf junge Talente

Der Erfolg kommt nicht von ungefähr. Die Kehrtwende bei den Cubs hatte 2012 begonnen. Besitzer Tom Ricketts warb General Manager Theo Epstein von den Boston Red Sox ab - und der krempelte den Klub um. Epstein gab alte und teure Stars ab und füllte zunächst die Farmteams mit Talenten auf. Die Cubs nahmen einen Absturz in Kauf, um in der Zukunft Erfolg haben zu können. In der vergangenen Saison begannen sie, die Jungen konsequent einzusetzen, dazu wurde die Mannschaft punktuell verstärkt, vor allem durch erfahrene Werfer.

Mittlerweile haben die Cubs so viele gute junge Spieler wie die herausragenden Schlagmänner Kris Bryant oder Anthony Rizzo, dass sie beim All-Star-Game praktisch die komplette Auswahl des Teams der National League stellten. Und sie geben nie auf. Gegen die Giants, Champions von 2010, 2012 und 2014, holten sie im letzten Spielabschnitt des schließlich entscheidenden Spiels drei Punkte Rückstand auf.

Sam Sianis bei seiner Rückkehr 1984 ins Wrigley Field

Im Halbfinale spielen die Cubs ab Samstag (15.10.2016) gegen die Los Angeles Dodgers, eindeutig im Schatten dieses Aufeinandertreffens steht das Duell nach dem Modus "best of seven" zwischen den Toronto Blue Jays und den Cleveland Indians. Nicht mal der Fluch der Ziege soll sie aufhalten. Den hatte Sianis schon 1969 für beendet erklärt, sein Neffe Sam, Eigentümer der noch immer existierenden Kneipe, bestätigte dies 1984 - nachdem er mit einer Ziege ins Wrigley Field gedurft hatte, um die bösen Geister zu vertreiben. Aber geholfen hat es nicht. Bis heute.

rt/dpa | Stand: 12.08.2016, 08:30