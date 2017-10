"Dieser Vertrag bringt eine enorme Verantwortung mit sich" , sagte Kershaw damals. Jetzt kann er zeigen, dass er sein Geld wert ist und die Dodgers zum lang ersehnten Titel führen. "Es ist unglaublich. Schon als Kind wollte ich in der World Series spielen. Das ist das, wovon ich immer geträumt habe. Das ist ein ganz besonderer Moment" , sagte Kershaw nach dem entscheidenden Halbfinalsieg gegen die Cubs: "Wir haben in L.A. so häufig von 1988 gehört. Es fühlt sich gut an, dass wir es jetzt endlich in die World Series geschafft haben."

Immer nur für die Dodgers

Kershaw ist in Los Angeles eine Ikone - auch weil er noch nie für einen anderen Klub gespielt hat. Er wurde in Dallas geboren und sorgte schon früh an der Highschool für Furore. 2006 drafteten ihn die Dodgers und holten ihn in die MLB. Bei seinem Debüt im Mai 2008 war er 20 Jahre alt und damit der jüngste Pitcher aller Zeiten.