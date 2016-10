Ob die Baseballer der Chicago Cubs die ARD-Tagesschau kennen, ist nicht bekannt. Über die Sendung vom 21. Oktober 2015 hätten sie sich aber gewiss sehr gefreut. Denn da berichtete Moderatorin Linda Zervakis vom World-Series-Triumph des Klubs. Es war allerdings eine "Sondersendung" zum 30. Geburtstag des Kultfilms "Zurück in die Zukunft". Im zweiten Teil des Streifens reisen die beiden Helden mit einer Zeitmaschine vom Jahr 1985 ins Jahr 2015. Und im Film haben die Cubs da gerade die World Series der Major League Baseball gewonnen. Hauptdarsteller Michael J. Fox schaut als Marty McFly recht ungläubig auf den Bildschirm.

Jetzt könnte die Fiktion Wirklichkeit werden. Die Cubs haben jetzt wirklich die Endspiellserie erreicht und treffen dort auf die Cleveland Indians. Sieger ist, wer zuerst vier Spiele gewinnt. Los geht es in der Nacht zu Mittwoch (26.10.16) europäischer Zeit.

Die liebenswerten Verlierer

Die Tagesschau schaut "Zurück in die Zukunft"

Die Chicago Cubs sind eine Legende. Das hat mit ihrer Erfolglosigkeit zu tun. Seit 1908 warten sie auf den Titel in der nordamerikanischen Baseball-Profiliga - länger als jede andere Mannschaft der vier Topligen im Basketball, Eishockey, Football und Baseball in Nordamerika. Damit halten sie den Sieglos-Rekord im US-Sport. Weil sie aber dennoch so beliebt sind, werden sie nur die "lovable losers" genannt - die liebenswerten Verlierer. Dem Verein, der schon 1870 gegründet wurde, gehörten stets die Sympathien - auch und gerade weil er immer scheiterte. Die Fangemeinde ist riesig. Das liegt daran, dass die Cubs neben den Atlanta Braves eines der beiden verbliebenen Gründungsmitglieder der National League sind und seit jeher in Chicago spielen, während andere Verein in den USA ja gerne mal die Stadt wechseln.

Der Fluch der Ziege

William Sianis mit seiner Ziege

Vielleicht wäre alles ganz anders gekommen, hätte William Sianis am 6. Oktober 1945 seine Ziege Murphy zu Hause gelassen. Es hätte wohl schon gereicht, wäre der Mann nicht so furchtbar stur gewesen. Damals erreichten die Cubs zum bisher letzten mal die World Series. Beim vierten Spiel gegen die Detroit Tigers durfte Sianis sein Tier nicht mit ins Stadion nehmen. Grund war der angebliche Gestank der Ziege. Sianis war nicht nur eingefleischter Cubs-Fan, sondern auch Besitzer der "Billy Goat Tavern". Seine Ziege hielt er für ein Klubs-Maskottchen. Er verließ wutentbrannt und stur wie ein Ziegenbock die Heimspielstätte Wrigley Field und sagte: "Die Cubs werden die World Series so lange nicht gewinnen, wie die Ziege im Wrigley Field keinen Zutritt erhält." Chicago verlor die Serie mit 3:4 und die Fans glauben, seitdem hänge ein Fluch über dem Klub.

"The Steve Bartman incident"

Steve Bartman schnappt Moises Alou den Ball vor der Nase weg.

Das ist natürlich Aberglaube, doch die Verfechter der Fluch-Theorie sahen sich im Oktober 2003 bestätigt. Die Cubs spielten damals im Halbfinale um den Einzug in die World Series gegen die Florida Marlins. Und es ereignete sich eine tragische Geschichte, die in Amerika nur "the Steve Bartman incident" genannt wird - der "Steve Bartman-Vorfall".

Was war passiert? Der Ball flog lang in Richtung Tribüne, und wenn Moises Alou ihn gefangen hätte, hätte es Punkte für Chicago gegeben und die Cubs hätten das Spiel gewiss gewonnen. Doch dann schnappte Zuschauer Steve Bartman dem Spieler den Ball in einem Reflex vor der Nase weg. Das brachte das Team völlig aus der Fassung, Chicago verlor erst das Spiel und dann die Serie und verpasste erneut das Playoff-Finale. Bartman, ein eingefleischter und treuer Cub-Fan, musste unter Polizeischutz aus dem Stadion geleitet werden und erhielt anschließend Morddrohungen. Und das obwohl auch noch andere Fans in Richtung des Balles gegriffen hatten.

Murphy verfolgt die Cubs

Und noch etwas verblüfft die Anhänger: Als Chicago 2015 die Halbfinal-Serie gegen die New York Mets klar mit 0:4 verlor, hieß der überragende Spieler der Mets ausgerechnet Murphy - genau wie die Ziege, die seinerzeit nicht ins Stadion durfte.

Neuer Besitzer krempelt das Team um

Daniel Murphy von den New York Mets im Spiel gegen Chicago

Zurück in die Gegenwart. Seit 2009 ist der Unternehmer Joe Ricketts Besitzer des Klubs. Gemeinsam mit General Manager Theo Epstein krempelte er die Mannschaft um, gab alte und teure Stars ab und verpflichtete vor allem Talente. Dreimal in Serie verpassten die Cubs die Playoffs, was sie aber gerne in Kauf nahmen. Das Team konnte wachsen und wurde nur punktuell verstärkt. Im vergangenen Jahr standen sie im Halbfinale, jetzt in den Endspielen. Jetzt stellen die Cubs beim All-Star-Game praktisch die komplette Auswahl des Teams der National League. Stars der Mannschaft sind die Schlagmänner Kris Bryant und Anthony Rizzo. In dieser Saison waren die Cubs das einzige Team in der Hauptrunde, das mehr als 100 Spiele gewann.

"Die letzte große Geschichte des amerikanischen Sports"

Nach dem Halbfinalsieg gegen die Los Angeles Dodgers sind die Cub-Fans außer Rand und Band und fiebern dem ersten Triumph seit 1908 entgegen. Das Streben der Cubs nach dem Titel ist "die letzte große Geschichte des amerikanischen Sports" - so hat es Sports Illustrated geschrieben. Und falls Chicago am Ende wirklich triumphiert., kommt das vielleicht auch in der Tagesschau.

Stand: 25.10.2016, 10:07