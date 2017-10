Der Meister gewann das entscheidende fünfte Spiel bei den Washington Nationals 9:8 und bekommt es nun wie im Vorjahr in der Runde der letzten Vier mit den Los Angeles Dodgers zu tun.

Das erste Duell der League Championship Series findet am Samstag statt. Es sind vier Siege zum Einzug in die World Series nötig. Im zweiten Halbfinale stehen sich bereits ab Freitag die Houston Astros und Rekordmeister New York Yankees gegenüber.

Stand: 13.10.2017, 08:57