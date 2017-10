Seit vielen Jahren gehören sie zu den deutschen Spitzenteams - Meister waren sie allerdings noch nie: Die Bonn Capitals wollen an diesem Wochenende zum großen Wurf im Kampf um den Deutschen Meistertitel ausholen. Die Rheinländer empfangen Finalgegner Heidenheim Heideköpfe zu zwei Heimspielen in der "Best-of-Five-Serie". Nach zwei Spielen am vergangenen Wochenende in Heidenheim steht es 1:1. Gelingen den Bonnern also zwei Heimsiege, haben sie den ersehnten Titel in der Tasche.

"Die Mannschaft war schon so oft nah dran, stand in den letzten Jahren eigentlich immer im Halbfinale. Vor dieser Saison hatten wir daher das Ziel ausgegeben: Jetzt sind wir mal dran!" , berichtet Pressesprecherin Angela Beckmann. Im Halbfinale gelang ein knapper 3:2-Erfolg in der Serie gegen die Haar Disciples, einem Team aus München. Und in den ersten beiden Spielen gegen Heidenheim bestätigte sich die zuvor getroffene Vermutung: Beide Teams spielten auf Augenhöhe.

Bonns Vorteile beim Pitcher

Spielertrainer Roper-Hubbert von den Bonn Capitals

Das Finale ist auch ein logisches, denn in der zweigeteilten Bundesliga waren im Norden nach der Vorrunde die Bonner vorn, im Süden dominierte Heidenheim. Während die Bonner ihre Stärken auf der Position des Werfers (Pitcher) haben, überzeugte Heidenheim im Saisonverlauf mit einer besonders starken Offensive. Pressesprecherin Beckmann ist nach den ersten beiden Finalspielen aber guten Mutes: "In Heidenheim hat unsere Offenive beim 11:2-Sieg im ersten Spiel eindrucksvoll bewiesen, dass sie mit dem Gegner mithalten kann." Die zweite Partie ging allerdings mit 3:7 verloren.

Eingespieltes Team

Das Team der Capitals stand erst ein einziges Mal in der 27-jährigen Klubgeschichte im Endspiel - 1999 war das. "Entsprechend ist das Finale für alle Spieler und Trainer Neuland" , sagt Beckmann. Der große Vorteil des Ensembles: "Das Team ist eingespielt, agiert schon seit Jahren in nahezu unveränderter Besetzung zusammen." In der vergangenen Saison war man im Halbfinale hauchdünn an Gegner Regensburg gescheitert.

Als Spielertrainer fungiert Bradley Roper-Hubbert, er leitet ein Team, das lediglich mit drei Ausländern (ein Australier, ein Neuseeländer, ein US-Amerikaner) besetzt ist. Laut Regeln dürfen sich bei jedem Team immer nur zwei Nicht-EU-Ausländer gleichzeitig auf dem Spielfeld befinden - damit soll die Entwicklung der deutschen Spieler gefördert werden.

Baseball - in Deutschland ein Amateursport