Zwiebler und Co. starten souverän in die Team-EM

Der Bonner Ex-Europameister Marc Zwiebler, der beim Turnier im russischen Kasan ein einmaliges Comeback im Nationaltrikot feiert, setzte sich im Spitzeneinzel gegen Kari Gunnarsson problemlos mit 21:10, 21:10 durch.

Während Zwiebler und Co. in der Gruppenphase auch gegen Luxemburg und Aserbaidschan haushohe Favoriten sind, geht es für die Frauen gegen die Ukraine um den Gruppensieg und damit den Einzug ins Viertelfinale.

Deutsche Teams mit Ambitionen auf Medaillen

Das Frauen-Team um die deutsche Meisterin Luise Heim gewann am Dienstag (13.02.2018) gegen Litauen ebenfalls mit 5:0. Beide deutschen Mannschaften peilen in Kasan mindestens die Bronzemedaille und damit die Qualifikation für die Weltmeisterschaften an. Bislang haben die Männer und Frauen bei jeder Team-Europameisterschaft (seit 2006) eine Medaille gewonnen, 2012 holten die Frauen das bisher einzige Gold.

sid | Stand: 13.02.2018, 14:33