Das Fazit von DBV-Sportdirektor Martin Kranitz fiel positiv aus: "Es ist ein toller Erfolg für die Damen. Eine Medaille hatten wir uns erhofft. Nun ist es Silber. Hervorragend!" Den einzigen Punkt für das DBV-Team holte Fabienne Deprez (Aulnay-sous-Bois/Frankreich) im ersten Einzel gegen Mia Blichfeldt (2:0). Für Rekordsieger Dänemark war es der dritte Frauen-Triumph in Serie und der fünfte insgesamt.

Auch die Herren scheitern an Dänemark

Die deutschen Herren waren am Samstag bereits im Halbfinale an Dauer-Europameister Dänemark gescheitert. Die Auswahl um Ex-Europameister Marc Zwiebler (Bonn), der in Kasan sechs Monate nach seinem Karriereende ein einmaliges Comeback im Nationaltrikot gab, verlor ebenfalls 1:3 und musste sich mit Bronze begnügen. Um Gold spielen die Dänen am späteren Sonntag gegen England.

WM-Tickets gelöst

Die DBV-Teams hatten schon durch die Halbfinal-Einzüge ihre Tickets zur WM in Bangkok (20. bis 27. Mai) gelöst und zudem eine beachtliche Erfolgsserie fortgesetzt: Nach der Einführung getrennter Mannschafts-Titelkämpfe für Damen und Herren vor zwölf Jahren hat Deutschland als einzige Nation bei allen sieben seitherigen EM -Turnieren mit beiden Teams Medaillen gewonnen. 2012 erreichten zum bislang einzigen Mal beide DBV-Teams die EM-Endpiele. Zuletzt bei der EM 2016 ebenfalls in Kasan hatte der DBV mit Damen und Herren jeweils Bronze gewonnen.

Stand: 18.02.2018, 15:50