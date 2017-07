Deutschland aktuell Dritter bei World Games

Bei den World Games treten die Athleten in nicht-olympischen Sportarten, die aber trotzdem eine hohe Verbreitung haben, gegeneinander an. In diesem Jahr finden sie vom 20. bis 30. Juli in Breslau statt.

Sechs Goldmedaillen

Sechs Goldmedaillen konnte die deutsche Equipe bisher verbuchen - Speedskater Simon Albrecht war hier gleich doppelt erfolgreich. Sowohl über die 500 Meter im Sprint als auch über die 300 Meter auf Zeit war der 22-Jährige Welt- und Europameister das Maß aller Dinge.

Schon am ersten Wettkampftag zeichnete sich Laura Beuthner im Bowling ebenfalls für eine Goldmedaille verantwortlich - im Finale gegen die US-Amerikanerin Kelly Kulick siegte die Berlinerin glatt und sehr souverän mit 2:0 (287:163, 222:207).

Starke Rettungsschwimmer

Auch die Bilanz der Rettungsschwimmer sieht nach Abschluss dieser Wettbewerbe gut aus: Dreimal Gold, einmal Silber und zweimal Bronze. Beim "Puppenschwimmen", wo eine Puppe aus dem Becken "gerettet" werden muss, siegte Danny Wieck über die 50-Meter-Distanz, dicht gefolgt von Joshua Perling. Auch in der Staffel über 4x25 Meter konnte Wieck gemeinsam mit Christan Ertel, Perling und Kevin Lehr nicht geschlagen werden.

Die Frauenstaffel holte in dieser Disziplin Bronze, genau wie die Männerstaffel später im Gurtretten. Dort waren die Frauen über 4x50 Meter wiederum stärker - Jessica Luster, Alena Krohler, Kerstin Lange und Sophia Bauer konnten sich über Gold freuen.

Football: Sieg über die USA

Weitere Medaillen gab es unter anderem im Flossenschwimmen, Sportklettern, Freeskating und in den Luftwettbewerben Fallschirm und Gleitschirm. Im American Football steht Deutschland außerdem nach einem Sieg über die USA, deren Team aber aus Spielern aus Europa oder von zweit- und drittklassigen Colleges bestand, im Finale gegen Frankreich.

Stand: 24.07.2017, 11:19