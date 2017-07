Bei den World Games in Breslau holte das Team von Coach Olaf Neuenfeld im Finale am Dienstag (26.07.2017) einen 1:3 Satzrückstand auf und siegte mit 4:3 (9:11, 7:11, 11:6, 7:11, 11:8, 12:10, 11:9). Die Deutschen verteidigten damit ihren Titel und das auch ohne ihren vielleicht besten Spieler. Angreifer Patrick Thomas hatte sich in der Vorrunde eine schwere Schulterverletzung zugezogen und fiel für den Rest des Turniers aus.

Deutsche Faustballer sind der Maßstab

Deutschlands Faustballer hatten nach ihrem knappen 4:3-Triumph gegen den Erzrivalen Schweiz in Breslau allen Grund zum Feiern. " Jetzt wissen wir, dass sie wirklich das beste Team der Welt sind ", sagte Oliver Lang, Coach der hauchdünn geschlagenen Eidgenossen, nach der umkämpften Partie voller Anerkennung.

" Im Vergleich zu anderen guten Nationen wie Österreich, Schweiz oder Brasilien haben wir einen viel größeren Pool an Spielern zur Verfügung ", sagt Neuenfeld. Mehr als 40.000 Menschen spielen in Deutschland, dem Mutterland des Sports, heute aktiv Faustball.

Olympiateilnahme bleibt der Traum

Dafür, dass gerade Jugendliche trotz des Nischendaseins der Sportart weiterhin zum Faustball herangeführt werden, tut aber auch die deutsche Faustball-Liga ( DFBL ) einiges: " Vor zehn Jahren haben wir unser Jugendprogramm komplett überarbeitet. Das Konzept ist jetzt sehr ausgereift, ab der U13 gibt es Sichtungen ", sagt Neuenfeld, unter dem die Nationalmannschaft nun die letzten fünf Großturniere in Folge gewonnen hat. Die Konsequenz: Das Nationalteam hat sich zu einer Ansammlung von Faustball-Weltstars entwickelt.

Nun fehlt der Mannschaft eigentlich nur noch die olympische Goldmedaille. Doch eine Teilnahme an den Sommerspielen unter den fünf Ringen liegt in ferner Zukunft. 62 Mitglieder zählt die International Fistball Association (IFA), mindestens 75 müssen es sein, um überhaupt eine Chance beim Internationalen Olympischen Komitee zu haben. Eine hohe Hürde für die Amateure. Die World Games sind die Weltspiele nichtolympischer Sportarten. Sie finden alle vier Jahre im Jahr nach den Olympischen Sommerspielen statt. In Breslau treten rund 3.500 Athleten aus aller Welt in 31 Sportarten an.

