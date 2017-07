World Games - Exotische Sportarten bei Mini-Olympia

Gleitschirmfliegen, Sportklettern, Rettungsschwimmen: 3500 Athleten gehen ab Donnerstag (20.7.) bei den World Games in Breslau in diesen und 40 weiteren Sportarten an den Start. Die deutsche Delegation reist mit 186 Sportlern nach Polen.