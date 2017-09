Warum Aserbaidschan um große Sportereignisse buhlt

Sportschau | 21.09.2017 | 01:58 Min. | Das Erste

Das Finale der Europa League 2019 wird in Baku ausgetragen - und damit eine weitere Sportgroßveranstaltung in Aserbaidschans Hauptstadt. Der autokratisch regierende Präsident will damit sein Image aufpolieren.