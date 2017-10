Nordkorea - Sport in einer Diktatur

Sportschau.de | 19.10.2017 | 00:40 Min. | Verfügbar bis 19.10.2018 | Das Erste

Sport in Nordkorea erinnert immer ein wenig an eine Theaterveranstaltung. Vor allem das Publikum liefert eine perfekte Choreographie. Das Ziel dahinter: Eindruck im In- und Ausland.