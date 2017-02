Mehr als ein Brettspiel - die Schach-WM der Frauen in Teheran

Die Schach-Weltmeisterschaft der Frauen findet in diesem Jahr in Teheran statt. Im Iran, in dem Frauen den Männern rechtlich nicht gleichgestellt sind, hoffen Verantwortliche und die Teilnehmerinnen auf eine Signalwirkung und weitere Entwicklung hin zur Gleichberechtigung und Weltoffenheit.