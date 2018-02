Indiens Rural Olympics

Seit 1933 finden in Kila Raipur die Rural Olympics statt. Das Volksfest soll als Training für Landarbeiter in Punjab dienen, die sich in kuriosen Disziplinen messen.