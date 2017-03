Freundliche Maskottchen und glückliche Schalker

Der FC Schalke 04 hat mit recht viel Glück das Viertelfinale in der Europa League erreicht. Was zu feiern gab es auch in Köln, wo vor der Eishockey-WM im Mai schon mal die Maskottchen Asterix und Obelix vorbei geschaut haben.