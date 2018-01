Das Race ums Glück

Sportschau.de | 11.01.2018 | 00:53 Min. | Verfügbar bis 11.01.2019 | Das Erste

In Japan wetteifern Jahr für Jahr bei einem chaotischen Rennen Tausende Japaner, wer der glücklichste Mensch des Jahres wird. Schauplatz: Der Nishinomiya-Schrein in der Präfektur Hyogo in West-Japan. Der Preis: Reiswein und viel Glück.