Diese Aufholjagd ging in die Sportgeschichte ein: Mit 3:28 lagen die New England Patriots im 51. Super Bowl der NFL gegen die Atlanta Falcons zurück. Niemand hätte mehr auch nur einen Cent auf Tom Brady und Co. gesetzt. Doch 57 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit fiel der Ausgleich, in der Verlängerung krönten die Patriots ihr unglaubliches Comeback.