Weiterer Beratervertrag von Thomas Bach veröffentlicht

Dem Recherchezentrum Correctiv liegt ein entsprechender Vertrag Bachs mit dem Industriekonzern MAN Ferrostaal vor, der dem Wirtschaftsanwalt 125.000 Euro für 20 Arbeitstage pro Jahr und eine Tagespauschale von 5.000 Euro bei Auslandsreisen einbrachte. Für erfolgreiche Verkäufe im Wert von mehr als 29 Millionen Euro war in dem Vertrag ein "Sonderbonus" vorgesehen. Laut eines IOC -Sprechers hat Bach diesen Bonus nie erhalten.

Ferrostaal - der Fahrzeug- und Maschinenbaukonzern MAN hat seine Anteile ab 2009 abgestoßen - ist ein Industriedienstleister mit Sitz in Essen, der sich vor allem als Auftragsbeschaffer für deutsche Firmen einen Namen gemacht hat, auch in der Rüstungsbranche. Der Vertrag mit Bach wurde abgeschlossen, unmittelbar nachdem der promovierte Jurist und Sportfunktionär zum Präsidenten des deutsch-arabischen Wirtschaftsnetzwerks Ghorfa gewählt worden war. Einen Nachweis für eine Beteiligung Bachs an einem Schmiergeldskandal rund um eine U-Boot-Lieferung nach Griechenland, in dessen Folge Ferrostaal 2011 ein Bußgeld in Höhe von 140 Millionen Euro bezahlen musste, gibt es nicht.

Interne Prüfung

Ein IOC-Sprecher teilte auf Anfrage des Sport-Informationsdienstes (sid) mit: "Es ist keine Besonderheit, dass ein Wirtschaftsanwalt Beratungsverträge unterhält. Diese Vertragsverhältnisse haben niemals zu irgendwelchen Beanstandungen geführt." Der Sprecher verwies auf eine interne Prüfung der Ferrostaal-Beraterverträge im Jahr 2010 durch eine amerikanische Anwaltskanzlei. "Das Ergebnis war, dass es keinerlei Hinweise gibt, die Ferrostaal an der Integrität von Herrn Dr. Thomas Bach zweifeln lassen." Gleiches gelte für den "seit vielen Jahren bekannten und im Jahr 2008 beendeten Siemens-Vertrag" . Sämtliche Beratungsverträge Bachs seien immer der IOC-Ethikkommission offengelegt worden.