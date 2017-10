Windsurf-Star Köster holt vierten WM-Titel

Trotz einer Hinrunden-Niederlage am Finaltag gegen Titelverteidiger Victor Fernandez aus Spanien sicherte sich der 23-Jährige beim Weltcup vor Sylt am Ende doch noch das WM-Championat souverän. Wie entfesselt gewann er am Mittwoch den entscheidenden Lauf gegen den Spanier Alex Mussolini in der Rückrunde, die wegen der Top-Bedingungen vor Westerland erstmals seit Jahren in der Disziplin Waveriding ausgefahren wurde.

"Für verrückt erklärt"

"Wenn mir jemand vor vier Monaten gesagt hätte, dass ich diesen Titel in dieser Saison gewinnen kann, dann hätte ich ihn für völlig verrückt erklärt" , sagte Köster, der im vergangenen Jahr eine schwere Knieverletzung erlitten hatte. Platz drei in der Nordsee reichten zum WM-Sieg.

Als Köster 2011 mit 17 seinen ersten WM-Titelcoup feierte, galt er bereits als "Windsurf-Wunderkind" seiner Generation. Denn schon 2008 hatte er mit einem 18-Meter-Sprung für internationales Aufsehen gesorgt. Nur sein Idol Robby Naish war bei seinem ersten WM-Triumph jünger, als der auf Gran Canaria aufgewachsene Köster.

Naish sieht Köster als "Maß aller Dinge"

Der Kalifornier war 1976 im Alter von 13 Jahren zum ersten seiner 27 WM-Titel gesurft. Heute sagt Naish: "Philip Köster ist das Maß der Dinge im Windsurfen. Er ist auf dem Weg, mein Nachfolger zu werden." Mit den WM-Siegen 2011, 2012 und 2015 stieg Köster zur Galionsfigur seines Sports auf.

Doch im September 2016 wurde der Höhenflug des 1,93 Meter großen und 90 Kilogramm schweren Top-Athleten durch die Knieverletzung brutal gestoppt. Nach der Operation in Hamburg kämpfte sich Köster durch die Reha. Erst zehn Monate später nahm er wieder an einem WM-Lauf teil - und gewann.

Schwere Verletzung hatte auch Gutes

Jubel auf Sylt: Philip Köster feiert seinen vierten Weltmeister-Titel.

"Das sind nach meiner zum Teil sehr schmerzhaften Reha einfach unglaubliche Momente" , sagte Köster nach dem Wettkampf vor Sylt. "Die Verletzungspause hatte auch etwas Gutes" , hatte er bereits nach dem Comeback erklärt. "In der ersten Zeit nach der Verletzung konnte ich noch nicht so gut springen, habe mehr in der Welle trainiert. Hier konnte ich mich verbessern."

Der bescheidene Surf-Star ist mehr auf dem Wasser als an Land groß geworden. Die Eltern waren von Hamburg auf die Kanaren ausgewandert, dort wuchsen Philip und Schwester Kyra keine 90 Meter entfernt vom Strand auf. Als Schüler war Köster kanarischer Jugendmeister im Freistilschwimmen, ehe er seiner Liebe zum Windsurfen freien Lauf ließ.

"Tricks von den Eltern gelernt"

Wie Naish teilt er seine Leidenschaft mit der Familie. "Die ersten Tricks habe ich von meinen Eltern gelernt ", sagte Köster. Als er mit zwölf Jahren seine erste Wildcard zur Weltcup-Teilnahme erhielt, schied er zwar gleich aus. Doch es war für Köster der Startschuss zur Weltkarriere. Längst ist der Windsurfer mit deutschem und spanischem Pass der Star seines Sports.

Allüren hat er aber keine, ist bodenständig und alles andere als ein Partytyp. Er feiert lieber auf dem Wasser. "Ich habe keinen Ehrgeiz für Titel, sondern für gute Leistungen, bin einfach dankbar und glücklich, dass ich wieder surfen kann" , sagte er. "Eigentlich könnte ich jeden Tag feiern. Surfen ist mein Leben und mein Traumjob."

Stand: 04.10.2017, 19:08